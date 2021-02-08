На торгах 8 февраля стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,21% и достигла в пике 60,06 доллара за баррель, передает ТАСС.
Известно, что в последний раз цена на нефть данной марки устанавливалась на уровне в 60 долларов больше года назад – 7 января 2020-го.
На торгах поднялись цены не только на Brent. Сообщается, что выросла стоимость и апрельского фьючерса на нефть марки WTI – до $ 57,34 за баррель (+1,13%).
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Цена на нефть Brent впервые с января 2020-го превысила 60 долларов за баррель
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Фото: РЕЙТЕР