Цена на газ в Европе вновь поднялась выше 1100 долларов за тысячу кубометров

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 1104 долларов за тысячу кубометров.Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет примерно 5%.Накануне начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников заявил, что холдинг не ожидает заметного снижения стоимости газа в Европе в ближайшее время, но его цена в районе 1000 долларов за тысячу кубометров не является устойчивой.