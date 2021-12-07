Цена на газ в Европе вновь поднялась выше 1100 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе на открытии биржевых торгов 7 декабря вновь поднялась выше 1100 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE, пишет ТАСС.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 1104 долларов за тысячу кубометров.
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет примерно 5%.
Накануне начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников заявил, что холдинг не ожидает заметного снижения стоимости газа в Европе в ближайшее время, но его цена в районе 1000 долларов за тысячу кубометров не является устойчивой.