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  2. Цена на газ в Европе установила очередной исторический рекорд

Цена на газ в Европе установила очередной исторический рекорд

На европейском рынке новый рекорд стоимости газа. Цена тысячи кубометров на торгах 1 октября выросла почти до $1200, передает ТАСС.


«Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг €100 за МВт·ч или $1199,44 за тысячу кубометров», – уточняет агентство.

Сообщается, что одна из потенциальных причин роста стоимости голубого топлива – падение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» почти в три раза утром 1 октября.

Подробности о происходящем на европейском газовом рынке читайте в нашем материале по ссылке.
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Фото: РЕЙТЕР
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