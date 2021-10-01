Цена на газ в Европе установила очередной исторический рекорд

На европейском рынке новый рекорд стоимости газа. Цена тысячи кубометров на торгах 1 октября выросла почти до $1200, передает ТАСС.
«Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг €100 за МВт·ч или $1199,44 за тысячу кубометров», – уточняет агентство.
Сообщается, что одна из потенциальных причин роста стоимости голубого топлива – падение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» почти в три раза утром 1 октября.
Подробности о происходящем на европейском газовом рынке читайте в нашем материале по ссылке.