Цена на газ в Европе упала ниже $ 1450 за тысячу кубометров

Агентство уточняет, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах понизилась до $ 1441 за тысячу кубометров, или € 123 за МВт·ч. Позже цена газа опустилась еще ниже: $ 1253 за тысячу кубометров.Напомним, что общее снижение стоимости газа накануне превысило 27%.Во вторник, 21 декабря, биржевая цена газа в Европе впервые в истории стала больше $ 2000 за тысячу кубометров. Причиной роста стоимости голубого топлива называют наступающие холода при низких запасах газа в европейских подземных хранилищах.