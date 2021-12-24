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  2. Цена на газ в Европе упала ниже $ 1450 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе упала ниже $ 1450 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе на торгах 24 декабря снижается на 7%. Она уже опустилась ниже $ 1450 за тысячу кубометров, пишет ТАСС.


Агентство уточняет, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах понизилась до $ 1441 за тысячу кубометров, или € 123 за МВт·ч. Позже цена газа опустилась еще ниже: $ 1253 за тысячу кубометров.

Напомним, что общее снижение стоимости газа накануне превысило 27%.

Во вторник, 21 декабря, биржевая цена газа в Европе впервые в истории стала больше $ 2000 за тысячу кубометров. Причиной роста стоимости голубого топлива называют наступающие холода при низких запасах газа в европейских подземных хранилищах.
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Фото: РЕЙТЕР
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