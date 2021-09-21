Цена на газ в Европе снизилась

Цена на газ в Европе упала более чем на три процента, сообщает РИА Новости.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы завершила сегодняшние торги со снижением на 3,8% после роста более чем на 10% сутками ранее, составила 876 долларов за тысячу кубометров. Это подтверждается данными торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по итогам торгов упала почти на 4%, до 876 долларов за 1 тысячу кубометров. При этом на протяжении дня цены достигали 920 долларов за тысячу кубометров и менялись до почти 850 долларов.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены упали более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября – почти на 12%.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. 20 сентября торги завершились с отметкой 880,1 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине этого месяца отмечал, что цена на газ, вероятнее всего, будет регулироваться в зависимости от погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут увеличиться после запуска "Северного потока – 2".
Фото: РИА Новости