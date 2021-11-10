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  2. Цена на газ в Европе падает – голубое топливо уже оценивается менее чем в $ 800 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе падает – голубое топливо уже оценивается менее чем в $ 800 за тысячу кубометров

На открытии торгов 10 ноября стоимость газа в Европе упала ниже $ 800 за тысячу кубометров, пишет ТАСС.


Агентство приводит точную цифру: цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $ 791,6 за тысячу кубометров.
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Фото: РЕЙТЕР
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