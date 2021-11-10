Главная Цена на газ в Европе падает – голубое топливо уже оценивается менее чем в $ 800 за тысячу кубометров Опубликовано: 10.11.2021 10:52:00 683 Цена на газ в Европе падает – голубое топливо уже оценивается менее чем в $ 800 за тысячу кубометров На открытии торгов 10 ноября стоимость газа в Европе упала ниже $ 800 за тысячу кубометров, пишет ТАСС. Агентство приводит точную цифру: цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $ 791,6 за тысячу кубометров. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Европа газ цены Подготовил(а): Светлана КОСАЧ Написать автору Фото: РЕЙТЕР Версия для печати Новости и статьи