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  2. Цена на газ в Европе превысила отметку в $ 900 за тысячу кубометров впервые с 28 октября

Цена на газ в Европе превысила отметку в $ 900 за тысячу кубометров впервые с 28 октября

В ходе торгов 3 ноября стоимость голубого топлива в Европе превысила $ 900 за тысячу кубометров, пишет ТАСС.


Агентство уточняет, что цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $ 908 за тысячу кубометров, или € 75,7 за МВт·ч. Общий рост цены за день составляет около 12%. Такую отметку стоимость газа в Европе перешагивает впервые с 28 октября.

Напомним, что в июне текущего года газ на европейских биржах торговался по $ 357 за тысячу кубов, а в конце сентября его стоимость уже перевалила за $ 1000. Рекорд был установлен в октябре – $ 1920. 
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Фото: РЕЙТЕР
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