Цена на газ в Европе превысила отметку в $ 900 за тысячу кубометров впервые с 28 октября

Агентство уточняет, что цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $ 908 за тысячу кубометров, или € 75,7 за МВт·ч. Общий рост цены за день составляет около 12%. Такую отметку стоимость газа в Европе перешагивает впервые с 28 октября.Напомним, что в июне текущего года газ на европейских биржах торговался по $ 357 за тысячу кубов, а в конце сентября его стоимость уже перевалила за $ 1000. Рекорд был установлен в октябре – $ 1920.