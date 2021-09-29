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  2. Цена на газ в Европе превысила $1040 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе превысила $1040 за тысячу кубометров

Как сообщает ТАСС, общий рост цены газа с начала дня составляет около 8%.


Агентство уточняет, что стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах стала около $1045 за 1 тысячу кубометров. В то же время стоимость октябрьского фьючерса составляет около $1032 за тысячу кубометров.

Напомним, что вчера цена на голубое топливо в Европе впервые превысила $1000 за тысячу кубометров. В чем причины роста стоимости газа и как на Западе будут справляться с грядущим энергетическим кризисом, читайте в нашем материале по ссылке.
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Фото: РЕЙТЕР
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