Цена на газ в Европе превысила $ 1180 за тысячу кубометров

Фото:

pixabay.com

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1185 долларов за 1 тысячу кубометров.Общий рост цены газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне – около 6%.Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников заявил, что холдинг не прогнозирует существенного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе 1000 долларов за тысячу кубометров не является устойчивой.