Цена на газ в Европе превысила $ 1180 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе во время сегодняшних биржевых торгов преодолела отметку в 1100 долларов за тысячу куб. м. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные лондонской биржи ICE.
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Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1185 долларов за 1 тысячу кубометров.
Общий рост цены газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне – около 6%.
Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников заявил, что холдинг не прогнозирует существенного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе 1000 долларов за тысячу кубометров не является устойчивой.