Цена на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров

Агентство уточняет, что стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Правда, отойти от отметки в девятьсот получилось ненамного – тысячу кубов оценивают в 899,6 долларов.Напомним, что прямые поставки газа по трубопроводу Ямал – Европа в Германию возобновились вечером 8 ноября.