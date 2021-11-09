Цена на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров

Падение цены на голубое топливо на 4,5% в Европе утром 9 ноября произошло на фоне возобновления прокачки газа в Германию по трубопроводу Ямал – Европа, пишет ТАСС.
Агентство уточняет, что стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Правда, отойти от отметки в девятьсот получилось ненамного – тысячу кубов оценивают в 899,6 долларов.
Напомним, что прямые поставки газа по трубопроводу Ямал – Европа в Германию возобновились вечером 8 ноября.