Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цена газа на фьючерсном рынке Европы снова достигла исторического максимума, превысив 650 долларов за тысячу кубических метров, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на утро 6 сентября составляла 634,4 доллара за тысячу кубометров, в 9:57 (мск) достигла 658,7 доллара, а затем стала снижаться. В 15:20 (мск) цена упала до 646,7 доллара. Последний раз цена газа достигла исторического максимума в среду, 1 сентября. Тогда стоимость октябрьского фьючерса превысила 645 долларов за тысячу кубометров.
Заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов пояснил, что рост цен на газ обусловлен низким уровнем заполнения газовых хранилищ в Европе, увеличением спроса на азиатских рынках летом, а также заявлениями некоторых СМИ и аналитиков, в частности западных, об искусственном ограничении предложения со стороны "Газпрома" с целью создать давление на противников запуска газопровода "Северный поток – 2".
– Сейчас в Европе продолжается накопление газа в подземных хранилищах. С учетом одновременно сложившихся нескольких факторов, стимулирующих повышенный спрос на газ в Европе в текущем году (холодная зима и жаркое лето, восстановление экономической активности после локдаунов), создание зимнего запаса голубого топлива происходит с определенным отставанием, – отметил он.
– Высокие цены на газ в европейских государствах связаны не только с повышенным спросом, но и со снижением предложения: так, значительный объем СПГ в 2021 году был переориентирован на более престижные рынки Азии, пик спроса на которых обычно наблюдается летом. Кроме того, в 2021 году было отмечено дополнительное снижение предложения из-за проведения отложенных в связи с пандемией масштабных ремонтных работ на инфраструктурных объектах у ряда поставщиков газа (например, в Норвегии, Нигерии, Тринидад и Тобаго), – добавил Колобанов.
Эксперт предположил, что может быть причиной снижения цен на газ в Европе.
– В отношении октябрьских поставок ценовой арбитраж между Европой и Азией практически прекратился, и вскоре больше грузовых партий СПГ может быть направлено в европейские порты, что окажет определенное понижательное давление на цены, – заключил он.
Фото:ria.ru