Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 по минскому времени достигла отметки 1552 доллара за тысячу кубометров.При этом к 10:03 по минскому времени цена на голубое топливо уже опустилась до 1517 долларов за тысячу кубометров.Днем ранее, 15 декабря, биржевые торги газом в Европе завершились на уровне 1447 долларов за тысячу кубометров.