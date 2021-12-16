Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров

Газ в Европе на открытии биржевых торгов 16 декабря подорожал на 0,5%. Цена голубого топлива составила выше 1550 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE, пишет ТАСС.
Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:01 по минскому времени достигла отметки 1552 доллара за тысячу кубометров.
При этом к 10:03 по минскому времени цена на голубое топливо уже опустилась до 1517 долларов за тысячу кубометров.
Днем ранее, 15 декабря, биржевые торги газом в Европе завершились на уровне 1447 долларов за тысячу кубометров.