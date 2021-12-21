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  2. Цена на газ в Европе достигла почти 1900 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе достигла почти 1900 долларов за тысячу кубометров

Стоимость голубого топлива в Европе в ходе торгов 21 декабря впервые с начала октября почти достигла 1900 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE, пишет ТАСС.


Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 1898 долларов за тысячу кубометров.

Ранее "Газпром" снова не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу "Ямал – Европа" на 21 декабря. Из-за этого сегодня утром физический поток голубого топлива по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Вместе с тем "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал 21,6 процентов предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу "Ямал – Европа" на аукционе 20 декабря.

Напомним, что вчера по итогам дня стоимость голубого топлива в Европе закрепилась на отметке 1723 доллара за тысячу кубометров.
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Фото: РЕЙТЕР
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