Цена газа в Европе впервые превысила 880 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе снова резко подскочила, обновив рекорд. Была превышена отметка в 880 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на данные торгов.
Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 9:35 (мск) составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров, а к 10:21 она уже была 851,27 доллара.
Предыдущий максимум был зафиксирован во вторник, 14 сентября, – 810 долларов за тысячу кубов. До этого цифра составляла 750, 710 и 670 долларов.
Эксперты предполагают, что скачки обусловлены низким уровнем заполненности европейских подземных газохранилищ из-за холодной зимы в 2020 году. Кроме того, наблюдается неопределенность в вопросах запуска "Северного потока – 2".
Фото: ria.ru