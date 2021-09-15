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  2. Цена газа в Европе впервые превысила 880 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе впервые превысила 880 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе снова резко подскочила, обновив рекорд. Была превышена отметка в 880 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на данные торгов. 


Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 9:35 (мск) составляла 841,39 доллара за тысячу кубометров, а к 10:21 она уже была 851,27 доллара.

Предыдущий максимум был зафиксирован во вторник, 14 сентября, – 810 долларов за тысячу кубов. До этого цифра составляла 750, 710 и 670 долларов.

Эксперты предполагают, что скачки обусловлены низким уровнем заполненности европейских подземных газохранилищ из-за холодной зимы в 2020 году. Кроме того, наблюдается неопределенность в вопросах запуска "Северного потока – 2".

Фото: ria.ru
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