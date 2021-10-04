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  2. Цена на газ в Европе упала на фоне новостей о "Северном потоке – 2"

Цена на газ в Европе упала на фоне новостей о "Северном потоке – 2"

Фьючерсная цена газа в Европе, почти достигшая в понедельник 1200 долларов за тысячу кубометров, на фоне новостей о газопроводе "Северный поток – 2" падала ниже 1130 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures, сообщает РИА Новости


Цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в понедельник практически достигла уровня 1200 долларов за тысячу кубометров, добравшись до рекордного значения 1198,7 доллара.

Однако позднее на фоне сообщений о газопроводе "Северный поток – 2" опускалась до уровня 1123,9 доллара за тысячу кубов в 17:50 (мск). По состоянию на 18:04 (мск) цена подросла до 1159,3 доллара за тысячу кубометров.

Сегодня стало известно, что Nord Stream 2 AG начал заполнять газом первую нитку "Северного потока – 2". 
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Фото: РЕЙТЕР
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