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  2. Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

Стоимость фьючерсов на голубое топливо в Европе к настоящему моменту возросла на 17% и превышает 1100 долларов за тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE, пишет РИА Новости.


Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов сложилась на уровне 1028,2 доллара за тысячу кубометров. А к 13:18 по минскому времени котировки увеличились и цена достигла отметки 1104,2 доллара за тысячу кубометров, или на 17% выше расчетной цены накануне – почти 940 долларов.

В последний день декабря эти котировки упали ниже 800 долларов впервые с 10 ноября минувшего года.
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Фото: РЕЙТЕР
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