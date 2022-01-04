Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

Стоимость ближайших, февральских, фьючерсов на платформе ICE Futures на открытии торгов сложилась на уровне 1028,2 доллара за тысячу кубометров. А к 13:18 по минскому времени котировки увеличились и цена достигла отметки 1104,2 доллара за тысячу кубометров, или на 17% выше расчетной цены накануне – почти 940 долларов.В последний день декабря эти котировки упали ниже 800 долларов впервые с 10 ноября минувшего года.