Цена газа в Европе побила рекорд

Цена газа на европейском рынке снова обновила рекорд. Стоимость превысила отметку 730 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торгов была 713,1 доллара за 1 тыс. кубометров, к 9:30 (мск) она увеличилась до 728,2 доллара, а затем достигла отметки 730,1 доллара.
Предыдущий рекорд был побит в минувшую пятницу: тогда стоимость составила 710 долларов за тысячу кубометров. А двумя днями ранее был зафиксирован показатель 670 долларов.
Эксперты считают, что увеличение цены обусловлено низкими запасами топлива в европейских хранилищах из-за холодной зимы в прошлом году. При этом, по мнению специалистов, "Газпром" не планирует значительно увеличивать закачку и продажи на фоне запуска "Северного потока – 2".
Фото: ria.ru