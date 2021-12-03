Цена газа в Европе по итогам недели опустилась ниже $ 1050 за тысячу кубометров

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов составила $ 1045 за 1 тыс. куб. м, или € 89,45 за МВт·ч.Общее падение стоимости газа в Европе за сутки – 5,7%.Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что холдинг не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе $ 1000 за тысячу кубометров не является устойчивой.