Цена газа в Европе опустилась ниже 800 долларов

Стоимость газа в Европе стала ниже 800 долларов за тысячу кубических метров, ускорив падение до 7,5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на 13:22 (МСК) была 785,9 доллара, при этом минимальная отметка за сегодня – 756,4 доллара – фиксировалась сразу после открытия биржи в 09:09 (МСК). Затем цифра выросла до 853,5 доллара, после чего снова уменьшилась.
15 сентября торги завершились на уровне 796 долларов, а расчет замер на 861 долларе. На протяжении дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара, но к вечеру стабилизировались.
Аналитики связывали резкий взлет стоимости топлива с устойчивым спросом при низкой заполненности европейских хранилищ, а также с неопределенностью вокруг "Северного потока – 2": вопрос, подпадает ли проект под действие Газовой директивы ЕС, все еще не решен.
Фото: ria.ru