Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1400 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе на открытии биржевых торгов 14 декабря выросла на 5,3% и достигла отметки в более чем 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября. Это следует из данных лондонской биржи ICE, пишет ТАСС.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:04 по минскому времени увеличилась до 1425 долларов за тысячу кубометров.
По состоянию на 10:10 по минскому времени голубое топливо подорожало на 5,5%. Цена на газ сложилась на уровне 1428 долларов за тысячу кубометров.
Днем ранее, 13 декабря, биржевые торги голубым топливом в Европе закрылись на отметке 1369 долларов за тысячу кубометров.