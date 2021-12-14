Цена на газ в Европе на открытии торгов превысила 1400 долларов за тысячу кубометров

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:04 по минскому времени увеличилась до 1425 долларов за тысячу кубометров.По состоянию на 10:10 по минскому времени голубое топливо подорожало на 5,5%. Цена на газ сложилась на уровне 1428 долларов за тысячу кубометров.Днем ранее, 13 декабря, биржевые торги голубым топливом в Европе закрылись на отметке 1369 долларов за тысячу кубометров.