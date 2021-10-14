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  2. Цена газа в Европе достигла почти $ 1230 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе достигла почти $ 1230 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг вновь поднялась выше $ 1200 за тыс. куб. м и почти достигла $ 1230, свидетельствуют данные торговой площадки, передает ТАСС


Отмечается, что стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $ 1229,4 за тыс. куб. м. К настоящему моменту рост цены прекращен, стоимость сохраняется на уровне $ 1208 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены с начала дня составляет около 7,6%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС, что европейские партнеры пока не обращались по линии правительства с просьбой об увеличении поставок газа.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила $ 1900 за тыс. куб. м, но после этого она стала резко падать.

Варьируемость цен на газовом рынке Европы обусловлена и недостаточной заполненностью газовых хранилищ перед приближающейся зимой. 

Фото: Shutterstock
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