Цена газа в Европе достигла почти $ 1230 за тысячу кубометров

Отмечается, что стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $ 1229,4 за тыс. куб. м. К настоящему моменту рост цены прекращен, стоимость сохраняется на уровне $ 1208 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены с начала дня составляет около 7,6%.Ранее вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС, что европейские партнеры пока не обращались по линии правительства с просьбой об увеличении поставок газа.TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила $ 1900 за тыс. куб. м, но после этого она стала резко падать.Варьируемость цен на газовом рынке Европы обусловлена и недостаточной заполненностью газовых хранилищ перед приближающейся зимой.Фото: Shutterstock