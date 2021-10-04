Цена Brent на бирже ICE превысила 81 доллар за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре нынешнего года на лондонской бирже ICE увеличилась на 2,59% и составила 81,46 доллара за баррель, передает ТАСС.
Согласно данным торговой площадки на 16:45 по минскому времени, стоимость нефти марки Brent сложилась на уровне 81,66 доллара за баррель (+3%). В прошлый раз стоимость Brent составляла более 81 доллара за баррель тремя годами ранее.
Цена нефти продолжает увеличиваться на фоне рекомендаций мониторингового комитета ОПЕК+ восстановить добычу данного полезного ископаемого на 400 тыс. баррелей в сутки в следующем месяце.
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