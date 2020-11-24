Популярная криптовалюта за последние несколько месяцев показывает уверенный рост – с начала сентября биткойн подорожал более чем на 90% и сейчас приблизился к своему историческому максимуму, установленному в декабре 2017 года. Цикл повторяется? Не совсем – и вот почему.
Разница в имидже. В 2017 году биткойном больше интересовались отдельные пользователи сети, а большие корпорации к нему относились с подозрением. Теперь же криптовалюту признал PayPal, в нее стал инвестировать целый ряд компаний – это значительно укрепило положение биткойна на рынке. Почему владельцы бизнеса изменили свое мнение по отношению к криптовалюте? Мыслей на этот счет много, как и факторов. Например, вышеупомянутый PayPal, рост интереса к формату криптовалюты в сообществе инвесторов, а также ограниченная эмиссия биткойна на фоне кризиса в мировой экономике, вызванного пандемией коронавируса. Последняя делает криптовалюту относительно стабильным вложением.
Как уточняет ТАСС, по данным на 13:02 24 ноября, курс биткойна был на уровне 19 055 долларов за штуку. В долгосрочной перспективе криптовалюте прогнозируют переход через отметку в 20 тысяч долларов.
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Цена биткойна впервые с 2017 года превысила отметку в 19 тысяч долларов
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Фото: РЕЙТЕР