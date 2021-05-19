Цена биткоина впервые упала ниже уровня 8 февраля

По состоянию на утро 19 мая биткоин падал в цене на 13,7% – до 39,26 тысячи долларов; такую цифру приводила крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа Binance.Напомним, 14 апреля биткоин обновил исторический максимум и достиг 64 854 долларов. Таким образом, популярная криптовалюта потеряла уже почти 38% стоимости к этому рекорду.