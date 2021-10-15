Главная Цена биткоина превысила 60 тысяч долларов впервые с апреля Опубликовано: 15.10.2021 17:39:00 831 Цена биткоина превысила 60 тысяч долларов впервые с апреля В начале шестого по минскому времени биткоин торговался на уровне 60 125 долларов, пишет ТАСС. Агентство уточняет, что в последний раз стоимость биткоина превышала 60 тысяч долларов 18 апреля текущего года. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter криптовалюта биткоин Подготовил(а): Светлана КОСАЧ Написать автору Фото: РЕЙТЕР Версия для печати Новости и статьи