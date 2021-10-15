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  2. Цена биткоина превысила 60 тысяч долларов впервые с апреля

Цена биткоина превысила 60 тысяч долларов впервые с апреля

В начале шестого по минскому времени биткоин торговался на уровне 60 125 долларов, пишет ТАСС.


Агентство уточняет, что в последний раз стоимость биткоина превышала 60 тысяч долларов 18 апреля текущего года.
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Фото: РЕЙТЕР
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