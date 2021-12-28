Цемент на 2,7 миллиона долларов продали в ЕС через БУТБ

На Белорусской универсальной товарной бирже прошли крупнейшие в этом году экспортные торги цементом. Компания из Польши приобрела у белорусского производителя 45 тысяч тонн портландцемента стоимостью 2,7 миллиона долларов.

– В этом году основным рынком сбыта белорусского цемента стала Россия. На нее пришлось 74 процента всех экспортных поставок. В торговых сессиях регулярно участвовали 10–12 российских компаний, благодаря чему обеспечивался необходимый уровень конкуренции, а отечественные экспортеры даже в низкий сезон могли поддерживать цены на достаточно высоком уровне, – сообщили в пресс-службе БУТБ.

Белорусский цемент также экспортировался в страны Евросоюза. Активно на биржевой площадке в 2021 году работали покупатели из Польши, однако сделки совершались на небольшие суммы. На БУТБ отмечают, что закупка рекордного объема цемента связана с приходом на торги крупной компании.

– Мы постоянно работаем над расширением круга потенциальных покупателей. При этом особое внимание уделяется привлечению зарубежных строительных организаций, готовых заключать контракты на большие объемы. В результате на бирже аккредитовался крупный польский поставщик товаров для строительной отрасли, который и заключил две сделки на 6 и 39 тысяч тонн портландцемента. До этого он также приобретал на биржевой B2B-площадке блоки из ячеистого бетона. Качество и стоимость белорусских стройматериалов польскую сторону полностью устраивают, так что в следующем году ожидаем развития данного направления, – прокомментировали в пресс-службе.

На БУТБ добавили, что общая сумма биржевых сделок по реализации цемента на экспорт с начала года составила 15,2 миллиона долларов. Это на 64 процента больше, чем в 2020-м.