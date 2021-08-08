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Тяга наших «западных партнеров» к нацистской символике не должна удивлять: многие высокопоставленные военные преступники и коллаборационисты избежали наказания и после Великой Отечественной войны получили гражданство США. Тот факт, что за рубежом они продолжали свою пропагандистскую антисоветскую деятельность, зафиксирован документально:– приводит пример. –О сути бчб-символики надо рассказывать со школьной скамьи, уверен