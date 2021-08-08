Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Целью попытки «цветной революции» был отрыв Беларуси от России по украинской модели

Целью попытки «цветной революции» был отрыв Беларуси от России по украинской модели

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в заключительной серии документального фильма «2020», снятого телеканалом СТВ:

Подписаться

Видео: СТВ

- Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь.  Он сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать «серой зоны», которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом. Достичь успеха зарубежным кураторам помешала сама символика, которую они выбрали: бчб-флаг у большинства взрослого населения страны ассоциируется с нацизмом и оккупацией Беларуси немецко-фашистскими захватчиками.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ

- Белорусское государство, лично Александр Лукашенко сделали все возможное для того, чтобы сохранить, сберечь память о Великой Отечественной войне, а другая сторона постоянно совершала нападки, пыталась размыть, на другие темы переключить, вообще убрать термин «Великая Отечественная война». И, тем не менее, народ – и эти события показали, – остается верен памяти о войне. И естественно, бчб-флаг, его непопулярность, которая фиксируется социологическими данными, то, что он уступает государственному флагу, связана с тем, что он использовался полицаями.

Тяга наших «западных партнеров» к нацистской символике не должна удивлять: многие высокопоставленные военные преступники и коллаборационисты избежали наказания и после Великой Отечественной войны получили гражданство США. Тот факт, что за рубежом они продолжали свою пропагандистскую антисоветскую деятельность, зафиксирован документально:  

- «Белорусская тайна», Джон Лофтус, издание 1982 года, – приводит пример Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко. – Он описывает политическую эмиграцию в Штатах в послевоенный период. Там осели многие пособники фашистов, руководители так называемого Белорусского центрального совета, Белорусской рады. Это и Радослав Островский, и Франц Кушель, Станислав Станкевич и многие, многие другие. На могиле Радослава Островского указано: «Президент Белорусского центрального совета». Самый высокопоставленный военный преступник, гражданин Соединенных Штатов. Эти люди спокойно дожили до глубокой старости, похоронены на православном кладбище святой Ефросинии на Саут-Ривер. Здесь памятник: «Слава борцам за свободу и независимость Белоруссии».

О сути бчб-символики надо рассказывать со школьной скамьи, уверен министр внутренних дел Иван Кубраков:

- Мы мало доводили информации (к сожалению, начиная со школьной скамьи), что такое бчб-символика, где ее использовали. Если вы зададите вопрос тем личностям, которые участвовали в этих «протестах», особенно за деньги, молодежи, что это такое – никто из них не знает. Им просто сказали, что это символ, и все, и это использовали.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы