Целью попытки «цветной революции» был отрыв Беларуси от России по украинской модели

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в заключительной серии документального фильма «2020», снятого телеканалом СТВ:
Видео: СТВ
- Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь. Он сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать «серой зоны», которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом. Достичь успеха зарубежным кураторам помешала сама символика, которую они выбрали: бчб-флаг у большинства взрослого населения страны ассоциируется с нацизмом и оккупацией Беларуси немецко-фашистскими захватчиками.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
- Белорусское государство, лично Александр Лукашенко сделали все возможное для того, чтобы сохранить, сберечь память о Великой Отечественной войне, а другая сторона постоянно совершала нападки, пыталась размыть, на другие темы переключить, вообще убрать термин «Великая Отечественная война». И, тем не менее, народ – и эти события показали, – остается верен памяти о войне. И естественно, бчб-флаг, его непопулярность, которая фиксируется социологическими данными, то, что он уступает государственному флагу, связана с тем, что он использовался полицаями.
Тяга наших «западных партнеров» к нацистской символике не должна удивлять: многие высокопоставленные военные преступники и коллаборационисты избежали наказания и после Великой Отечественной войны получили гражданство США. Тот факт, что за рубежом они продолжали свою пропагандистскую антисоветскую деятельность, зафиксирован документально:
- «Белорусская тайна», Джон Лофтус, издание 1982 года, – приводит пример Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко. – Он описывает политическую эмиграцию в Штатах в послевоенный период. Там осели многие пособники фашистов, руководители так называемого Белорусского центрального совета, Белорусской рады. Это и Радослав Островский, и Франц Кушель, Станислав Станкевич и многие, многие другие. На могиле Радослава Островского указано: «Президент Белорусского центрального совета». Самый высокопоставленный военный преступник, гражданин Соединенных Штатов. Эти люди спокойно дожили до глубокой старости, похоронены на православном кладбище святой Ефросинии на Саут-Ривер. Здесь памятник: «Слава борцам за свободу и независимость Белоруссии».
О сути бчб-символики надо рассказывать со школьной скамьи, уверен министр внутренних дел Иван Кубраков:
- Мы мало доводили информации (к сожалению, начиная со школьной скамьи), что такое бчб-символика, где ее использовали. Если вы зададите вопрос тем личностям, которые участвовали в этих «протестах», особенно за деньги, молодежи, что это такое – никто из них не знает. Им просто сказали, что это символ, и все, и это использовали.