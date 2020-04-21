Сырьем для производства пеллет будут служить опилки и щепа. Планируемые объемы производства — 20 000 тонн в год. Вся продукция будет поставляться в Европу. Сейчас на новом предприятии ведутся пусконаладочные работы, будет создано 12 рабочих мест.
Фото: архив БЕЛТА
Предполагаемые объемы перерабатываемого сырья составят около 60 000 кубов в год. Раньше опилки и щепу лесхоз продавал в качестве отходов производства. Глубокая переработка позволит извлекать более высокую прибыль.
Всего в Беларуси будет построено шесть предприятий по производству пеллет. По оценкам экспертов, мировой рынок потребления этого вида экологичного топлива ежегодно прирастает на треть. Ввод в эксплуатацию пеллетных заводов позволит во многом решить проблему переработки значительных объемов отходов лесозаготовки и лесопиления в высоколиквидную экспортоориентированную продукцию.
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Цех по производству топливных пеллет в Кличевском лесхозе планируют запустить до 1 июня
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