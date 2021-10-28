ЦЭИЗ и Научный центр экспертизы средств медприменения Минздрава России договорились о сотрудничестве

Подписи под документом поставили директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Дмитрий Гринько и генеральный директор Научного центра экспертизы средств медицинского применения Валентина Косенко.Меморандумом предусмотрено, что стороны будут развивать сотрудничество по нескольким направлениям. В частности, планируются обмен аналитической, статистической и правовой информацией, совместная работа по формированию общих подходов к регулированию обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС, взаимное консультирование по вопросам оптимизации деятельности.Также сегодня в Министерстве здравоохранения состоялась встреча российской делегации с заместителем министра здравоохранения Борисом Андросюком. В мероприятии приняли участие представители Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, Белорусской медицинской академии последипломного образования, Научного центра экспертизы средств медприменения России, Института Фармакопеи и стандартизации в сфере обращения лекарственных средств России, управляющей компании холдинга "Белфармпром" и др., – отметили в пресс-службе.Также обсуждались вопросы выработки единой политики в области обращения и контроля за качеством медицинской продукции на территории Союзного государства.Во время встречи стороны уделили особое внимание вопросу необходимости выработки коллективного иммунитета у населения против коронавирусной инфекции с помощью вакцинации.