Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.49
EUR: 2.7
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Трюдо уточнил, что во время стрельбы в Канаде погибли 22 человека

Трюдо уточнил, что во время стрельбы в Канаде погибли 22 человека

В результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, произошедшей в ночь на 19 апреля, погибли 22, а не 23 человека, как сообщалось ранее. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время ежедневного обращения к нации, пишет ТАСС.


"Полиция уточнила, что не менее 22 человек стали жертвами стрельбы в Новой Шотландии", — сказал он. Джастин Трюдо также выразил соболезнования родным и близким погибших.

В понедельник глава полиции провинции Крис Лезер сообщил о 18 погибших, но предупредил, что число жертв может увеличиться в ближайшие несколько дней, так как злоумышленник поджег не менее пяти жилых домов и других конструкций, под развалинами которых могут находиться тела других погибших. Во вторник в полиции сообщили о 23 жертвах, но позже выяснилось, что в этот список по ошибке был внесен и стрелок. Следовательно, количество погибших скорректировали.

51-летний Гэбриел Уортман, который работал зубным протезистом, открыл стрельбу по людям в городке Портапик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 90 км от Портапика.

В результате операции по задержанию преступника, которая растянулась на 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, мать двоих детей Хайди Стивенсон, еще один полицейский получил ранения.

Уортман носил полицейскую форму и передвигался на автомобиле, который был очень похож на патрульную машину. При этом сотрудником полиции он не являлся. Изначально в полиции сообщили, что преступник задержан, но позже уточнили, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки с полицейскими.

Инцидент стал самым массовым расстрелом людей в новейшей канадской истории. Мотивы Гэбриеля Уортмана устанавливаются.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Европейские автопроизводители возобновляют работу после простоя из-за карантина
Костевич о доставке продуктов одиноким пожилым гражданам и инвалидам: выполнено более 8,7 тысячи заявок
МЧС выделят средства на капремонт вертолетов и самолета
Трюдо уточнил, что во время стрельбы в Канаде погибли 22 человека
В Японии сняли первый 3D-мультфильм про Чебурашку
Известные люди страны – о работе медиков, ответственном поведении и самоизоляции
В США умерла актриса Ширли Найт
Поклонники самой молодой миллиардерши мира не узнали ее без макияжа
МТЗ с начала года поставил в Пакистан более 250 тракторов
Более двух с половиной лет в Боровлянах идет противостояние между местными жителями. Камнем преткновения стал детский сад — школа
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Им, гагарам, недоступно
Результат пяти лет работы: наши программисты создали уникальную систему учета для БелАЭС
На электронной ярмарке вакансий в Минске 23 апреля рабочие места предложат 14 организаций
Документальный сериал “Король тигров” стал хитом Netflix и может побить рекорд “Очень странных дел” по просмотрам
Симптомы простуды и пневмонии бывают схожими
Пациентка, излечившаяся от коронавируса, готова стать донором плазмы, чтобы помочь другим
В Дубае и Абу-Даби возобновили работу торговых центров
Международный опыт минимизации последствий пандемии
Ветеран из Бреста — о юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и самых ярких воспоминаниях
"Феррари" покинет "Формулу-1" в случае снижения потолка бюджетов до $ 130 млн
На пожаре в Быховском районе минувшей ночью погибла пенсионерка
мнение
Всеволод ШИМОВ
Вашингтон ищет крайнего
Авторы
СКАНИРУЙТЕ