Трюдо уточнил, что во время стрельбы в Канаде погибли 22 человека

, — сказал он. Джастин Трюдо также выразил соболезнования родным и близким погибших.В понедельник глава полиции провинции Крис Лезер сообщил о 18 погибших, но предупредил, что число жертв может увеличиться в ближайшие несколько дней, так как злоумышленник поджег не менее пяти жилых домов и других конструкций, под развалинами которых могут находиться тела других погибших. Во вторник в полиции сообщили о 23 жертвах, но позже выяснилось, что в этот список по ошибке был внесен и стрелок. Следовательно, количество погибших скорректировали.51-летний Гэбриел Уортман, который работал зубным протезистом, открыл стрельбу по людям в городке Портапик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 90 км от Портапика.В результате операции по задержанию преступника, которая растянулась на 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, мать двоих детей Хайди Стивенсон, еще один полицейский получил ранения.Уортман носил полицейскую форму и передвигался на автомобиле, который был очень похож на патрульную машину. При этом сотрудником полиции он не являлся. Изначально в полиции сообщили, что преступник задержан, но позже уточнили, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки с полицейскими.Инцидент стал самым массовым расстрелом людей в новейшей канадской истории. Мотивы Гэбриеля Уортмана устанавливаются.