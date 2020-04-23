Трюдо уточнил, что во время стрельбы в Канаде погибли 22 человека

В результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, произошедшей в ночь на 19 апреля, погибли 22, а не 23 человека, как сообщалось ранее. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время ежедневного обращения к нации, пишет ТАСС.
"Полиция уточнила, что не менее 22 человек стали жертвами стрельбы в Новой Шотландии", — сказал он. Джастин Трюдо также выразил соболезнования родным и близким погибших.
В понедельник глава полиции провинции Крис Лезер сообщил о 18 погибших, но предупредил, что число жертв может увеличиться в ближайшие несколько дней, так как злоумышленник поджег не менее пяти жилых домов и других конструкций, под развалинами которых могут находиться тела других погибших. Во вторник в полиции сообщили о 23 жертвах, но позже выяснилось, что в этот список по ошибке был внесен и стрелок. Следовательно, количество погибших скорректировали.
51-летний Гэбриел Уортман, который работал зубным протезистом, открыл стрельбу по людям в городке Портапик, а затем и в ряде других населенных пунктов в радиусе 90 км от Портапика.
В результате операции по задержанию преступника, которая растянулась на 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, мать двоих детей Хайди Стивенсон, еще один полицейский получил ранения.
Уортман носил полицейскую форму и передвигался на автомобиле, который был очень похож на патрульную машину. При этом сотрудником полиции он не являлся. Изначально в полиции сообщили, что преступник задержан, но позже уточнили, что он был убит в городе Энфилд в ходе перестрелки с полицейскими.
Инцидент стал самым массовым расстрелом людей в новейшей канадской истории. Мотивы Гэбриеля Уортмана устанавливаются.