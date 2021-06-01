Первый теплый день лета школьники со всего города провели с танцами, песнями и активностями. Белорусский республиканский союз молодежи совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома и инспекцией по делам несовершеннолетних главного управления внутренних дел подготовили яркую праздничную программу для детей.
Каждому району предложили создать команду и пройти квест по парку – «Тры гадзiны па роднай краiне». Тут молодые люди решали головоломки, преодолевали препятствия, работали в команде, а главное – еще больше узнавали свою Родину.
Ансамбли песен и танцев города подготовили для гостей программу с флешмобами и интерактивом.
В самом парке организаторы мероприятия подготовили зоны с активностями: мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, площадки для спортивных состязаний, а также TikTok-парк, где все желающие смогли сделать оригинальные фотографии. Особое внимание детей привлекли показательные выступления кинологов и ОМОНа. Совместно с представителями Госавтоинспекции на празднике на одной из площадок школьникам предложили вспомнить основные правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. Кроме этого, молодые ребята активно фотографировались в машине ГАИ и задавали интересующие вопросы дорожным инспекторам. Еще на одной площадке гости могли подкрепиться солдатской кашей.
На мероприятии присутствовали гости из ведомств: Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД, Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики управления охраны и профилактики милиции общественной безопасности главного управления внутренних дел и Ольга Кравченко, главный специалист отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию. Они также поздравили детей с их праздником и пожелали ярко и незабываемо провести летние каникулы.
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«Тры гадзiны па роднай краiне»: в парке экстремальных видов спорта Минска прошел праздник, посвященный Дню защиты детей
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