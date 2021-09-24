Тропический шторм "Сэм" в Атлантике усилился до урагана

Тропический шторм "Сэм", направляющийся в сторону Подветренных островов в Атлантическом океане, сегодня усилился до урагана первой категории (по шкале Саффира – Симпсона). Это следует из информации, опубликованной на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США, передает ТАСС.
Сейчас максимальная скорость ветра в пределах стихии составляет 33,3 м/с. Ураган зафиксирован на расстоянии около 2365 км к юго-востоку от северной части архипелага и движется в западном направлении со скоростью примерно 24 км/ ч.
Прогнозируется, что "Сэм" может стать крупным ураганом к субботе.
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