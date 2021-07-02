Тропический шторм "Эльза" в Карибском море перерос в ураган первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Это следует из данных, которые сегодня представил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, информирует ТАСС.
Иллюстративное фото
Известно, что ураган движется в северо-восточном направлении и приближается к Центральной Америке. Максимальная скорость ветра – 120 км/ч.
Ранее агентство AP сообщало, что "Эльза" может спровоцировать сильные ливни и вызываемые ими оползни в регионе Карибского бассейна.
Фото: pixabay.com
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Тропический шторм "Эльза" усилился до урагана
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