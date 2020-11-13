Троллейбусы маршрута № 48 перестанут курсировать, а макршрута № 62 не будут ходить по выходным

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На предприятии «Столичный транспорт и связь» пояснили: работа троллейбусного маршрута № 48 («ДС «Кунцевщина» – Лобанка») отменяется с 23 ноября.Такое решение приняли в связи с открытием нового троллейбусного маршрута № 45 «ДС «Сухарево-5» – ст. м. «Петровщина», изменением трасс автобусных маршрутов № 30С, 50С и перераспределением пассажиропотоков.Помимо этого, с 28 ноября троллейбусы № 62 «ДС «Уручье-2» – ДС «Уручье-4» не будут ходить по выходным. Это обусловлено низким уровнем пассажиропотока и дублированием другими видами транспорта.