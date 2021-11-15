Троих детей спасли при пожаре в Ивацевичском районе

Информация о пожаре в деревне Вулька-Обровская поступила 14 ноября около 16:20. Пожар случился в однокомнатной квартире на 1-м этаже, хозяин которой – мужчина 1985 года рождения. В этот момент его и супруги дома не было. До прибытия подразделений МЧС очевидцы спасли троих детей – 2012, 2016 и 2018 годов рождения. В госпитализации они не нуждались.Огонь повредил межкомнатную дверь, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры. В результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается.В областном управлении МЧС также добавили, что вечером в минувшее воскресенье пожар случился и в деревне Подбурье Каменецкого района. Покидая горящий деревянный дом, три человека получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшими оказались хозяйка дома 1955 года рождения, ее супруг 1959 года рождения и сын 1981 года рождения. Их госпитализировали в Каменецкую ЦРБ.В результате пожара повреждено имущество, внутренняя отделка кухни и веранды. Причина возгорания выясняется.Фото: МЧС