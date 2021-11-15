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Троих детей спасли при пожаре в Ивацевичском районе

В Ивацевичском районе при пожаре в трехэтажном доме удалось спасти троих детей. Об этом информирует Брестское областное управление МЧС.


Информация о пожаре в деревне Вулька-Обровская поступила 14 ноября около 16:20. Пожар случился в однокомнатной квартире на 1-м этаже, хозяин которой – мужчина 1985 года рождения. В этот момент его и супруги дома не было. До прибытия подразделений МЧС очевидцы спасли троих детей – 2012, 2016 и 2018 годов рождения. В госпитализации они не нуждались.

Огонь повредил межкомнатную дверь, закопчены стены и потолок в коридоре квартиры. В результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается. 

В областном управлении МЧС также добавили, что вечером в минувшее воскресенье пожар случился и в деревне Подбурье Каменецкого района. Покидая горящий деревянный дом, три человека получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшими оказались хозяйка дома 1955 года рождения, ее супруг 1959 года рождения и сын 1981 года рождения. Их госпитализировали в Каменецкую ЦРБ. 

В результате пожара повреждено имущество, внутренняя отделка кухни и веранды. Причина возгорания выясняется.  

Фото: МЧС
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