Трофименко: женщина по своему предназначению не должна быть разрушительницей, она созидатель и хранитель

Галина Трофименко, член Президиума Минской областной организации «Белорусский союз женщин», которая стала непосредственной свидетельницей событий на Комаровском рынке, эмоционально прокомментировала их.



Дорогие девочки! Сегодня на Комаровке увидела вашу цепочку – все вы такие молодые, красивые, модно одетые. Подошла и хотела узнать, что это за акция, чего вы здесь собрались, что хотите сказать этой акцией. На мой вопрос согласилась ответить только одна из вас, она назвалась Юлей:



– Мы переживаем за тех, кто выходит на протесты. И хотим защитить своих парней.



– От кого защитить?



Но ответа я не услышала, на этом наш разговор завершился. Девушки, милые, я мама и бабушка, мой стаж более 40 лет, я на пенсии, но продолжаю работать. И точно знаю, что чтобы лучше жить, надо работать, учиться, серьезно думать о завтрашнем дне. Чего можно добиться, выходя на улицу, бросая бутылки и камни в таких же молодых людей, которые выполняют свой долг по защите порядка? Страна станет богаче? Зарплаты ваших мужчин увеличатся от того, что они не выходят на работу, а их толкают на нарушение закона те, кто точно знает, чего они хотят добиться, прикрываясь их спинами?



Поговорите со своими молодыми людьми, удержите их от необдуманных поступков. И вам тогда не придется защищать мужчин и переживать за них, что их могут ранить в ответ на их действия, могут оштрафовать, осудить. Во все века именно мужчина был защитником семьи, дома своего и своей женщины. Я искренне не понимаю, почему ваши мужчины захотели поменяться ролями с вами. Хотя, мне кажется, это не они уговорили вас выходить на эту непонятную акцию, ведь не случайно вы здесь оказались в одно время, в одном месте и в белых майках?.. Женщина по своему предназначению не должна быть разрушительницей, она созидатель и хранитель. Помните об этом, пожалуйста, всегда.