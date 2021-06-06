Сегодня около 13:30 на 18-м км автодороги Могилев – Чериков –Костюковичи (вблизи аг. Романовичи) Citroën Xantia столкнулся со встречной фурой MAN. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
По предварительной информации, 36-летний водитель легковушки решил совершить обгон. В результате инцидента женщина и три ее пассажира (все проживающие в столице), среди которых была двухлетняя девочка, погибли на месте.
На месте аварии работают сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства трагедии.
Видео МВД
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Трое взрослых и ребенок из Минска погибли в ДТП под Могилевом
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.