Трое взрослых и ребенок из Минска погибли в ДТП под Могилевом

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По предварительной информации, 36-летний водитель легковушки решил совершить обгон. В результате инцидента женщина и три ее пассажира (все проживающие в столице), среди которых была двухлетняя девочка, погибли на месте.На месте аварии работают сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства трагедии.Видео МВД