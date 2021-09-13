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  2. Трое военнослужащих НАТО пострадали во время учений в Латвии

Трое военнослужащих НАТО пострадали во время учений в Латвии

Во время учений Namejs в Латвии пострадали трое военнослужащих НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс, передает Delfi.


Военнослужащие, которые получили травмы, были госпитализированы. Одного из них уже выписали, двое других продолжат лечение в стационаре. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. 

По факту случившегося начато расследование.  

Сообщается, что военные учения Namejs пройдут в Латвии до 3 октября. В них участвуют 9300 военнослужащих из 17 стран.

Фото: ria.ru
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