Трое военнослужащих НАТО пострадали во время учений в Латвии

Во время учений Namejs в Латвии пострадали трое военнослужащих НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс, передает Delfi.
Военнослужащие, которые получили травмы, были госпитализированы. Одного из них уже выписали, двое других продолжат лечение в стационаре. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
По факту случившегося начато расследование.
Сообщается, что военные учения Namejs пройдут в Латвии до 3 октября. В них участвуют 9300 военнослужащих из 17 стран.
Фото: ria.ru