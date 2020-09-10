Благодарность Президента Беларуси за плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса объявлена трем представителям Брестской области. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
Награды удостоены председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук, директор ОАО "Ружаны-Агро" Андрей Бурдук и тракторист-машинист ОАО "Машеровский" Сергей Мельничук.
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Трое представителей Брестской области удостоены Благодарности Президента за работу в АПК
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