Трое потерпевших по делу о дорожно-транспортном происшествии с участием Михаила Ефремова подали иски к актеру о компенсации морального вреда по 1 миллиону российских рублей каждому. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Александр Добровинский.
"Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но в первую очередь таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 млн рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда", – сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский.
Ранее в ходе заседания суда первой инстанции трое потерпевших – вдова Захарова Маргарита, его брат и младший сын – потребовали от актера символическую компенсацию в один рубль. Старший сын Захарова Виталий потребовал более 7 миллионов российских рублей, но суд сократил размер компенсации до 800 тысяч рублей.
Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели курьера интернет-магазина Сергея Захарова в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Сейчас актер содержится в московском СИЗО-5.
Фото: ТАСС
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Трое потерпевших по делу Ефремова подали иски о компенсации морального вреда на три миллиона российских рублей
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