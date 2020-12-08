Правоохранители задержали троих неоднократно судимых жителей Лиды (33, 38 и 43 лет), которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Об этом пишет в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Вечером 11 августа мужчины пришли в гости к своему знакомому. Там находился еще один человек – 31-летний горожанин. Гости стали требовать у него деньги на так называемый воровской общак. Мужчина отказался выполнять их требование и его избили. Лидчанину пробили ножом руку, пытались сбросить его с балкона. Далее потерпевшего вывели на улицу и заставили возить эту компанию на автомобиле по городу. Когда в транспортном средстве Ford Mondeo закончилось топливо, злоумышленники отобрали у хозяина ключи и смартфон.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконное лишение свободы и угрозу убийством. Подозреваемых проверяют на причастность к совершению других преступлений.
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Трое лидчан избили мужчину и пытались выбросить его с пятого этажа
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович