Трое лидчан избили мужчину и пытались выбросить его с пятого этажа

Вечером 11 августа мужчины пришли в гости к своему знакомому. Там находился еще один человек – 31-летний горожанин. Гости стали требовать у него деньги на так называемый воровской общак. Мужчина отказался выполнять их требование и его избили. Лидчанину пробили ножом руку, пытались сбросить его с балкона. Далее потерпевшего вывели на улицу и заставили возить эту компанию на автомобиле по городу. Когда в транспортном средстве Ford Mondeo закончилось топливо, злоумышленники отобрали у хозяина ключи и смартфон.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконное лишение свободы и угрозу убийством. Подозреваемых проверяют на причастность к совершению других преступлений.