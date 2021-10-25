Трое горных туристов погибли на севере Индии из-за снежной бури

В северном индийском штате Химачал-Прадеш трое горных туристов погибли после того, как группа из 13 человек попала в снежную бурю. Телеканал NDTV уточнил, что происшествие произошло в минувшее воскресенье в горном округе Киннаур. Об этом пишет ТАСС.
– Трое восходителей мертвы, а 10 из них спасены. Погибшие лежат где-то на высоте около 15 тыс. футов (порядка 4,5 км. – Прим. ТАСС). Команда Индо-тибетской пограничной полиции сегодня добирается до места, чтобы найти тела, – сказал представитель индийского пограничного подразделения.
Группа горных путешественников (12 из штата Махараштры и один из Западной Бенгалии) начала переход через перевал в округе Киннаур 17 октября, однако застряла в горах из-за мощного снегопада.
Это уже не первый случай гибели горных туристов на севере Индии за последнее время. На прошедшей неделе в соседнем горном штате Уттаракханд как минимум 11 человек, среди которых были горные туристы, носильщики и гиды, погибли из-за мощного снегопада и непогоды при переходе через перевал Ламкхага. Всего в данной группе было 17 человек. К утру субботы два человека были найдены живыми, ведутся поиски оставшихся четырех человек.
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