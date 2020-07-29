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  2. Трое 19-летних бобруйчан предстанут перед судом за распространение наркотиков

Трое 19-летних бобруйчан предстанут перед судом за распространение наркотиков

Трое 19-летних жителей Бобруйска, которые обвиняются в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке особо опасных психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере, скоро предстанут перед судом. Уголовное дело в отношении этих фигурантов прокуратура Могилевской области уже направила в суд для рассмотрения по существу. 

Прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Виктор Зайцев напомнил, в чем суть этой криминальной истории:

– В январе-феврале 2020 года молодые люди решили использовать сеть интернет для распространения запрещенных в обороте вещества. Действуя в группе, они делали в Бобруйске закладки с особо опасными психотропными веществами и опасными наркотическими средствами, пока их не остановили сотрудники правоохранительных органов.

В ходе задержания при распространителях было обнаружено 106 граммов психотропов и около 200 граммов наркотиков. Также было установлено местонахождение нескольких ранее сделанных ими тайников с запрещенными веществами. «Как выяснилось, двое из обвиняемых также склонили к потреблению наркотических средств и особо опасных психотропных веществ несовершеннолетнего. В связи с этим их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 331 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет, – отметил Виктор Зайцев. – Кроме того, согласно материалам уголовного дела один из обвиняемых периодически предоставлял помещение (в котором проживал) другим лицам для целей потребления запрещенных к обороту веществ. Поэтому его действия квалифицированы еще по ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Республики Беларусь, что наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет».

Прокуратура пришла к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, правильной уголовно-правовой квалификации действий обвиняемых. Ранее примененную к обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения. 

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