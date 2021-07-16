Сегодня начались работы по упаковке Триумфальной арки в золотую материю, сообщает ТАСС.
Арка должна быть полностью покрыта тканью, ее торжественное открытие запланировано на 18 сентября. В таком виде она простоит до 3 октября.
Это посмертный проект умершего год назад авангардиста Христо (Христо Явашев, 1935–2020), американского скульптора родом из Болгарии.
Для реализации проекта необходимо 25 тысяч кв м золотисто-голубой материи и 3 тысячи метров тонкого красного каната. Все эти материалы могут быть использованы и после завершения данного проекта.
Напомним, 36 лет назад Христо также обернул золотистой материей старейший парижский мост Пон-Нёф. Население и гости города были в восторге.
Усовершенствование внешнего вида Триумфальной арки делается исключительно на средства Фонда Владимира Явашева, племянника Христо, при поддержке Центра искусств и культуры имени Жоржа Помпиду и с одобрения как парижской мэрии, так и Елисейского дворца.
Фото: pixabay.com
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Триумфальную арку в Париже упакуют в ткань
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