Триптих Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе продали за 2,9 млн долларов

Картины ушли с молотка, а средства от них пойдут на улучшение оснащения больницы в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан, сообщает ТАСС.

Три картины британского уличного художника Бэнкси на тему кризиса с мигрантами в Европе были проданы в Лондоне во вторник за 2,9 млн долларов.

Ранее эти пейзажи висели в лобби отеля, который Бэнкси открыл в 2017 году у стены, разделяющей Израиль и территорию Палестины. К слову, рисунки напоминают романтический морской пейзаж XIX века. Однако на них присутствуют современные спасательные жилеты и круги, выброшенные на берег.