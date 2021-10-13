На Филиппинах 13 человек погибли из-за тропического шторма "Компасу"

Тринадцать жителей Филиппин погибли, девять числятся попавшими без вести из-за тропического шторма Kompasu ("Компасу"), который случился на севере архипелага. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Филиппинское управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий сообщило, что циклон спровоцировал наводнения и оползни в провинции Палаван на крупнейшем филиппинском острове Лусон и в других регионах страны.
Отмечается, что в провинции Палаван затопленными оказались 7 деревень. Власти эвакуировали в безопасные районы порядка двух тысяч человек.
Ущерб экономике регионов, пострадавших от разгула стихии, по предварительным подсчетам, составил почти десять миллионов.
Тропический шторм Kompasu сформировался в Тихом океане 11 октября. Он стал 18-м по счету в этом сезоне в Азии. Во вторник сообщалось о девяти погибших.
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