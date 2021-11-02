Тринадцать мест в Минске, где 2 ноября будут работать мобильные датчики контроля скорости

С 08:00 до 20:00 устройства контролируют ситуацию на ул. Радиальная, 54, где водителям разрешено передвигаться со скоростью не более 60 км/ч.С 12:00 до 24:00 мобильные датчики будут работать на следующих участках: ул. Ташкентская в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), пр. Независимости, 99 (60 км/ч), пр. Независимости – ул. Фогеля (80 км/ч), пр. Жукова, 17 (60 км/ч), ул. Притыцкого, 38 (60 км/ч), пр. Партизанский, 8 (60 км/ч), пр. Партизанский, 108 (60км/ч), ул. Орловская, 66 (60 км/ч), пр. Пушкина, 70А (60 км/ч) и 41-й км МКАД (90 км/ч).С 20:00 до 03:00 устройства будут установлены на ул. Московская, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (максимальная разрешенная скорость составляет 50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (здесь действует скоростное ограничение 60 км/ч).Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит автомобилистов соблюдать скоростной режим.