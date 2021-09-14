Тринадцать мест в Минске, где 14 сентября работают мобильные датчики контроля скорости

С 7:30 до 19:30 устройства контролируют ситуацию на следующих участках дорог: пр. Жукова, 17, пр. Независимости, 45, пр. Партизанский, 8, ул. Орловская, 66, ул. Ташкентская, в районе моста через реку Свислочь, ул. Ваупшасова, 4/15, ул. Чкалова, 1 и пр. Пушкина, 55. Максимальная разрешенная скорость здесь составляет 60 км/ч.С 12:00 до 0:00 мобильные датчики будут работать на МКАД, 53-й км (водители могут передвигаться со скоростью не более 90 км/ч), пр. Независимости, 131/2 (максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч) и на пр. Партизанский, 147 (60 км/ч).С 20:00 до 3:00 контроль скорости будет осуществляться на ул. Московская, 8 со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (максимальная разрешенная скорость – 50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (водители могут ехать со скоростью не более 60 км/ч).Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит соблюдать скоростной режим.