Тринадцать электронных ярмарок вакансий пройдут 28 октября в Беларуси

Тринадцать региональных электронных ярмарок вакансий пройдут 28 октября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий города Новополоцка пройдет с 10:00 до 12:00. Из местных нанимателей в ней примут участие ГП «Гостиничный комплекс «Новополоцк», ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк», хоккейный клуб «Химик» и ОАО «Нафтан», к ним присоединятся Поставская центральная районная больница и столичное ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова».

В Лидском районе аналогичное мероприятие под названием «Приглашаем на работу!» также состоится с 10:00 до 12:00. Планируется участие кадровиков ОАО «Лакокраска», ОАО «Лидахлебопродукт», ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «Лидский литейно-механический завод», ОАО «Стеклозавод Неман» и локомотивного депо Лида Белорусской железной дороги.

Электронная ярмарка вакансий в Минске предназначена, в частности, для граждан с ограниченными возможностями. Она пройдет с 10:00 до 12:00. В ней примут участие ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Керамин», РУП «Белмедпрепараты», ГП «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», УП «Зеленстрой Ленинского района г. Минска», ООО «ЭкоПереработка», УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ», ГУ «Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития» и др. Соискателям будет предложено более 500 свободных рабочих мест, в том числе более 80 – для граждан с ограниченными возможностями.

В Гомеле электронная ярмарка вакансий также пройдет с 10:00 до 12:00. Кадры подбирают восемь нанимателей: Гомельский областной клинический кожно-венерологический диспансер, ОАО «СтанкоГомель», ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «Птицефабрика «Рассвет», УП «СлавМол», филиал «Автобусный парк № 1» ОАО «Гомельоблавтотранс», ОАО «Коминтерн» и пинское ГП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги».

Аналогичный период времени выбран и для проведения электронной ярмарки вакансий в Витебске. Участвуют ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск», ООО «Ресттрэйд» (филиал в Новополоцке), УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и «Белгосстрах».

По одному участнику предварительно зарегистрировано на ярмарках вакансий в Речицком районе (с 11:00 до 12:00, КУП «Речицкий райжилкомхоз»), Жлобинском районе (с 10:00 до 11:00, УП «Металлургсоцсервис»), Добрушском районе (с10:00 до 11:00, ЗАО «Добрушский фарфоровый завод»), Быховском районе (с 10:00 до 12:00, Быховский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов), Смолевичском районе (с 10:00 до 12:00, ГУ «Клуб по хоккею на траве «Виктория»). По два – в Ивацевичском районе (с 10:00 до 12:00, ОАО «Коссово» и ОАО «Обровский») и Лунинецком районе (с 10:00 до 12:00, ОАО «Пинский автобусный парк» и ГП «Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги». Кроме того, с 10:00 до 11:00 должна пройти электронная ярмарка вакансий Рогачевского района, но состав ее участников предварительно не указан.

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.