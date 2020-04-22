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Трилогия "Голодных игр" получит приквел

Новый фильм расскажет о молодости Кориолана Сноу, сообщает THR.

В Голливуде хотят экранизировать приквел "Голодных игр" и рассказать о молодости правителя Сноу.

Съемками фильма по роману «Баллада о певчих птицах и змеях» займется студия Lionsgate, снимавшая до этого оригинальную трилогию.

Фишка в том, что новая книга писательницы Сьюзен Коллинз должна появиться на полках магазинов в конце мая. По слухам, содержание нового романа позволит расширить и углубить вселенную "Голодных игр". Постановщиком новой картины станет Френсис Лоуренс, а сценаристами выступят Майкл Арндт и сама Сьюзен Коллинз.

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